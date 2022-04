Nach Kritik um Urlaub : Bundesfamilienministerin Anne Spiegel tritt zurück

Berlin Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat am Montagnachmittag ihren Rücktritt erklärt. Als Erklärung gibt sie den politischen Druck an.

„Mein großer Dank gilt allen, die mich solidarisch unterstützt haben und besonders meinem Team in der Hausspitze“, so Spiegel. Die ehemalige rheinland-pfälzische Umweltministerin war mehrfach in die Kritik wegen ihres Verhaltens während und nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 in Rheinland-Pfalz geraten. Zuletzt hatte sie sich am Sonntag in einer emotionalen Pressekonferenz zu ihrem vierwöchigen Sommerurlaub zehn Tage nach der Flutkatastrophe geäußert. Für ihre „Fehler“ gab sie private Gründe an.