Bundespolizei Trier kontrolliert an Grenzübergängen auf Corona-Verdachtsfälle

Exklusiv Trier/Luxemburg Die Bundespolizei Trier verschärft ihren Einsatz an den Grenzen zu Luxemburg und Belgien, um Corona-Verdachtsfälle zu identifizieren. Neben Autobahnparkplätzen stehen auch kleinere Grenzübergänge wie der in Wasserbilligerbrück im Fokus – und der Trierer Hauptbahnhof.

Aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie kontrolliert die Bundespolizei seit gestern an den Grenzen zu Luxemburg und Belgien. Das teilt die Pressestelle der Bundespolizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Die Kontrollen finden demnach im Rahmen der Kontrollen nach illegaler Migration statt. „Wir werden allerdings auch gesundheitliche Fragen stellen“, so der Pressesprecher der Bundespolizei Trier. Es handele sich dabei um „verstärkte Maßnahmen“. Bei diesen stehe besonders im Fokus, woher der Einreisende kommt. Dies sei besonders deshalb notwendig, weil das Gebiet des Grand-Est zum Risikogebiet eingestuft wurde.

„Es gibt Einreisende, die aus dem Grand-Est über Luxemburg nach Deutschland kommen“, so die Bundespolizei. Klar sei allerdings auch, dass es sich „bei der Bundespolizei nicht um ein Gesundheitsamt“ handele. Dementsprechend werde bei Verdachtsfällen Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gehalten.

Am Parkplatz Markusberg auf der A64, die von Luxemburg nach Deutschland führt, werde ab 9 Uhr ein „Kontrolltrichter“ eingerichtet, da es sich dabei um den ersten Parkplatz nach dem Grenzübergang handele. Die Bundespolizei am Standort Prüm werde außerdem den Grenzübergang aus Belgien an der A60 kontrollieren.