Kostenpflichtiger Inhalt: Festnahme in Rekordzeit : Bundespolizei verhaftet Menschenhändlerin in Saarbrücken in Rekordzeit

Statt in Massagesalons zu arbeiten, wurden die jungen Opfer in Bordellen zur Zwangsprostitution gezwungen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine „Blitz-Festnahme“ - so sagt die Bundespolizei - einer per internationalem Haftbefehl gesuchten Menschenhändlerin ist am Samstag in Saarbrücken geglückt. Der Zugriff erfolgte nur wenige Minuten nach einem Hinweis aus der Schweiz.