Bundestagswahl : Keine Lust auf Trier: Warum die Kanzlerkandidaten bei dieser Wahl nicht in die Region kommen

Analyse Trier Die Wahlkampfauftritte der Kanzlerkandidaten vor der Porta Nigra gehörten in der Vergangenheit zu jedem Bundestagswahlkampf dazu. Dieses Mal allerdings kommen die Herren Laschet und Scholz nicht nach Trier. Warum eigentlich nicht?

Der Herausforderer machte den Anfang: Fünf Wochen vor der Bundestagswahl kam SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Spätsommer vor vier Jahren nach Trier, um vor der Porta Nigra für den Wahlsieg der Genossen zu trommeln. Seine Partei werde „bis zum letzten Moment um jede Stimme kämpfen“, rief Schulz den gut 1500 Zuhörern vor dem Trierer Wahrzeichen zu, bevor er noch den „Dreyer-Effekt“ beschwor, also eine Wahl trotz schlechter Umfragewerte noch auf der Zielgeraden zu drehen.

Wie jeder weiß, ging die Sache schief. Als „Schulz-Effekt“ dürfte im politischen Sprachgebrauch seither eher gelten, dass ein Kanzlerkandidat trotz hundertprozentiger Rückendeckung der Mitglieder beim Wähler später noch durchfallen kann.

Nur drei Wochen nach dem Schulz-Auftritt vor der Porta kam Mitte September 2017 die Bundeskanzlerin nach Trier, nicht zum ersten Mal. Schon bei den vorausgegangenen Bundes- und sogar Landtagswahlkämpfen machte Angela Merkel einen Zwischenstopp an der Mosel. „Wir haben keine Stimme zu verschenken“, forderte die CDU-Vorsitzende die 3500 Zuhörer auf, sich nicht allein auf die guten Umfrageergebnisse zu verlassen, sondern zur Wahl zu gehen. Sprach’s – und war eine gute Stunde nach ihrem bis dahin fünften Wahlkampfauftritt vor der Porta Nigra auch schon zum nächsten Termin Richtung benachbartes Saarland verschwunden.

In diesem Wahlkampf ist alles anders. Das liegt mit Sicherheit auch ein wenig an der weiter grassierenden Corona-Pandemie. Andererseits ist inzwischen ein Großteil der Wahlberechtigten geimpft – und größere Kundgebungen der immer noch so genannten Volksparteien CDU und SPD samt ihrer Spitzenkandidaten gibt es schließlich auch andernorts. Die Region Trier dagegen bleibt im Bundestagswahlkampf 2021 ausgespart. Nur die Grünen, die mit Annalena Baerbock ja dieses Mal eine eigene Kandidatin ins Rennen ums Kanzleramt schicken, waren mit ihrem Beinahe-Kandidatin Robert Habeck schon Ende August vor der Porta präsent.

Aber bei SPD und CDU herrscht Fehlanzeige. Warum kommen die potentiellen Merkel-Nachfolger Olaf Scholz und Armin Laschet eigentlich nicht nach Trier oder zumindest in die Region? Laschet habe bereits einen Wahlkampfauftritt in Bad Kreuznach gemacht, sagt der Sprecher der rheinland-pfälzischen CDU, Markus Lachmann, und er werde zusätzlich noch in der Pfalz erwartet. „Leider ist es angesichts der Vielzahl an Terminen im gesamten Bundesgebiet nicht möglich, alle Regionen zu besuchen“, erklärt der CDU-Sprecher das Fernbleiben des Spitzenkandidaten.

Ähnlich klingt auch die „Entschuldigung“ aus der rheinland-pfälzischen SPD-Zentrale. Nach Angaben von SPD-Sprecher Jannick Nasz gibt es in diesem Bundestagswahlkampf „keine großen Veranstaltungen wie vor vier Jahren mit Martin Schulz“, der allein fünf Termine in Rheinland-Pfalz absolviert habe.

Dieses Mal gebe es „insgesamt weniger Termine“ und sogar Bundesländer, in denen gar kein Wahlkampfauftritt von SPD-Kanzlerkandidat Scholz vorgesehen sei. Der einzige größere SPD-Termin in Rheinland-Pfalz war demnach der Auftritt von Olaf Scholz am vergangenen Samstag auf dem Wormser Marktplatz.

Aber natürlich sei die Region Trier nicht vergessen, fügt der SPD-Sprecher hinzu und verweist auf das im Internet übertragene Gespräch von Olaf Scholz mit der Trierer Direktkandidatin Verena Hubertz.