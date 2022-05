Trierer Kämmerer kann aufatmen : Trierer Kämmerer kann aufatmen: Verfassungsgericht erklärt Bettensteuer für rechtmäßig

Trier Sind Bettensteuern verfassungswidrig? Nein, meint das Bundesverfassungsgericht. Auch in Trier atmen die Verantwortlichen auf. Doch es gibt auch Kritik.

In mindestens 30 deutschen Städten zahlen Reisende auf Übernachtungen eine kommunale Extra-Abgabe – die Bettensteuer. In Trier heißt sie Beherbergungsteuer und wird seit Januar 2018 erhoben. Die auch Tourismusförderabgabe oder Citytax genannte Steuer sorgt bundesweit für Zoff – aus den unterschiedlichsten Gründen. Am Dienstagvormittag hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nach Klagen von Hoteliers aus Hamburg, Bremen und Freiburg entschieden, dass Städte und Gemeinden die Bettensteuer von Übernachtungsgästen verlangen dürfen.