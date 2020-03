Trier CDU-Politiker lösen Debatte um Bundeszuschuss aus – und finden für ihre Kritik kaum Unterstützer.

Werden rheinland-pfälzische Unternehmer und Selbstständige bei der Beantragung von Finanzhilfen gegenüber Unternehmern aus anderen Bundesländern benachteiligt? Das zumindest sagen der Trier-Saarburger CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Steier und sein Landtagskollege Arnold Schmitt. In einem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) weisen die beiden Politiker auf angebliche „Unstimmigkeiten zu den in der Öffentlichkeit von Bund und Ländern versprochenen Leistungen“ hin. So weiche etwa der rheinland-pfälzische Zuschussantrag in einigen Punkten von der Mustervorlage des Bundesfinanzministeriums ab. Konkret sei im rheinland-pfälzischen Antragsformular von Unternehmen die Rede, „die in der Regel keine Kredite erhalten“ hätten. In der Mustervorlage des Ministeriums oder etwa dem nordrhein-westfälischen Antrag sei eine solche Vorgabe allerdings nicht enthalten, kritisieren Steier und Schmitt. „Warum weicht Rheinland-Pfalz hier von der Mustervorlage und der Praxis in anderen Bundesländern ab?“, wollen die CDU-Politiker wissen.