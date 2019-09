Öffentlicher Nahverkehr : Bus- und Bahnfahren in der Region wird teurer

Trier Mehr Busse, bessere Bahnverbindungen in der Region - dafür werden aber die Tickets teurer.

In Luxemburg soll ab März der Nahverkehr kostenlos nutzbar sein. In der Region hingegen müssen Bus- und Bahnfahrer ab Januar erneut tiefer in die Tasche greifen. Erst in diesem Jahr wurden die Preise deutlich erhöht.