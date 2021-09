Busfahrer : Busfahrer drohen mit neuen Streiks

Trier Verkehrsverbünde haben bislang nicht die vom Land bereitgestellten Fördermittel abgerufen. Auch in der Region Trier warten Busunternehmer noch auf den zugesagten Ausgleich für die Gehaltserhöhungen.

Es sind drastische Worte, die bei einer Pressekonferenz der Gewerkschaft Verdi fallen. Man sei bereit, bis zum Äußersten zu gehen, sagte ein Busfahrer. Ein anderer kündigte an, dass die Verkehrsverbünde damit rechnen müssten, „Besuch“ zu bekommen. Der Quasi-Aufruf zum Sturm auf die Zentralen der Verbünde blieb bei der virtuellen Pressekonferenz unkommentiert von den zugeschalteten Verdi-Vertretern.

Offensichtlich will die Gewerkschaft mit der zur Schau getragenen Wut der bei ihr organisierten Busfahrer den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Um das zu unterstreichen, droht Verdi-Verkehrsexperte Marko Bärschneider dass es „am Tag X zu unangekündigten Streikmaßnahmen aus dem laufenden Betrieb heraus“ kommen könnte, dass dann Busfahrer ihre Fahrzeuge an den Endhaltestellen einfach stehen lassen könnten. Bärschneider forderte vergangene Woche die Verkehrsverbünde auf, bis spätestens 30. September die in einem Vermittlungsverfahren zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Landesregierung ausgehandelten Zuschüsse des Landes zum Ausgleich der vereinbarten Gehaltssteigerungen auch abzurufen.