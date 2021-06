Klare Forderungen : Warum Busfahrer in der Region Trier streiken - Interview mit einem Mitarbeiter der MB Moselbahn (Video)

Warum Busfahrer in der Region Trier streiken - Interview mit einem Mitarbeiter der MB Moselbahn (Video)

Bernkastel-Kues Lange Schichten, kaum Freizeit und keine gerechte Bezahlung: Viele Busfahrer in der Region streiken diese Woche. Wir haben mit einem von ihnen über seinen Arbeitsalltag und seine Forderungen gesprochen.

Sie sehen ihre Familien nur noch selten, haben zum Teil 12-Stunden-Schichten und bekommen die sogenannten Standzeiten, Pausenzeiten, die sich zwischen den Touren ergeben, nicht bezahlt. So darf es nicht weitergehen, da sind sich viele Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe einig. Einer von ihnen ist Ralf Tull. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie sein Alltag aussieht und warum er, wie viele seiner Kollegen auch, stinksauer ist.

Ich gehe um 4 Uhr aus dem Haus, fahre zur Arbeit und sitze 12 Stunden im Bus. Die Standzeiten, die sich oft zwischen den Touren ergeben, werden nicht voll durchbezahlt. Wir stehen dem Arbeitgeber in dieser Zeit zur Verfügung, werden dafür aber nicht voll entlohnt. Ein Familienleben findet bei der zeitlichen Belastung kaum noch statt. Oft führt das dann auch zu Konflikten innerhalb der Familien. Und das darf nicht sein. Wir müssen auch Zeit haben, uns zu erholen. Nur dann können wir auch unsere Arbeit leisten.

Eine zentrale Forderung Ihrer Kollegen ist die Bezahlung von Standzeiten. Wieso ist das so ein großes Thema?

Seit dem 1. September 2019 gibt es neue Linienbündel an der Römischen Weinstraße und an der Mosel, seitdem haben wir mehr als das Doppelte an Fahrten mit einer entsprechenden Verlängerung der Dienstzeiten. Jetzt haben wir zum Teil Dienstpläne, nach denen wir elf Stunden und 45 Minuten fahren. Berücksichtigt man die vielen Standzeiten, bekommen wir nur fünf Stunden und 38 Minuten bezahlt. Das lassen wir uns nicht mehr länger gefallen.