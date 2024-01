Warnstreik im Nahverkehr Streik der Busfahrer: Das müssen Eltern, Schüler und Arbeitnehmer nun wissen

Zwei Wochen nach dem jüngsten Streik von Busfahrern wird es ab Donnerstag- bis zum Freitagabend zu massiven Beeinträchtigungen im Linienbusverkehr in der Region kommen. Dieses Mal ruft die Gewerkschaft Verdi nicht nur die Busfahrer von privaten Unternehmen auf, ihre Arbeit niederzulegen, sondern auch die von kommunalen Arbeitgebern. In der Region betrifft das die Stadtwerke Trier (SWT), die für den innerstädtischen Linienverkehr in Trier zuständig sind. Der Streik beginnt am Donnerstag um 20 Uhr und soll am späten Freitagabend enden.