Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeitskampf : Droht ein tagelanger Busfahrerstreik?

Die Gewerkschaft droht mit einem einwöchigen Busstreik nach den Pfingstferien. Foto: dpa Foto: dpa/Thomas Frey

Trier Nach den Pfingstferien droht in der Region ein tagelanger Streik der Busfahrer. Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, eine Woche lang private Omnibusunternehmen zu bestreiken, falls es bis dahin keine Einigung im Tarifstreit gibt. Auch der Schülerverkehr wäre dann betroffen. Was bedeutet das für den Busverkehr in der Region?