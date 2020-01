Nahverkehr : Busfahrer wollen mehr Geld vom Land

Trier Über 400 Streikende beteiligten sich an Protest in Mainz. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Urlaub.

Hessen hat sich mit den Verkehrsunternehmen im Land vor geraumer Zeit darauf verständigt, Mehrbelastungen durch höhere Löhne und gestiegene Kosten auszugleichen. So sollen die Busunternehmen entlastet und auch Preissteigerungen für die Kunden möglichst verhindert werden. Auch das Saarland hat den für den Nahverkehr zuständigen Kommunen einen Pakt für modernen und bezahlbaren Bus- und Bahnverkehr angeboten. Zudem sollen bis 2023 insgesamt 45 Millionen Euro zusätzlich in den Nahverkehr des Nachbarlandes fließen, um höhere Ticketpreise zu verhindern.

Seit Jahresbeginn haben sich die Ticketpreise für Bus und Bahn in der Region erneut deutlich erhöht (der TV berichtete). Bereits unmittelbar nach der Bekanntgabe der Preiserhöhung im Herbst vergangenen Jahres sagte die Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT), Barbara Schwarz, im Gespräch mit unserer Zeitung, teurer werdende Tickets nur dann verhindert werden können, wenn die Gebietskörperschaften, also die vier Landkreise und die Stadt Trier, die für den Nahverkehr in der Region zuständig sind, auch die Verluste der Bus- und Bahnunternehmen tragen würden. Das sei aber nicht so einfach möglich, weil der Nahverkehr eine sogenannte freiwillige Leistung der Kommunen sei.

Außerhalb des Schülertransports sind diese nicht dazu verpflichtet, einen Nahverkehr anzubieten. Und daher dürfen sie auch nicht einfach so die Ausgaben dafür erhöhen, ohne im Gegenzug an anderer Stelle einzusparen, da ansonsten die Kommunalaufsicht ihr Veto dagegen einlegen würde. Daher setzt man beim VRT ähnlich wie auch die Gewerkschaften auf das Land. Dieses müsse mehr Geld zur Verfügung zur Verfügung stellen, um Busse und Bahnen zu finanzieren, sagte die VRT-Chefin damals.

Das Verkehrsministerium habe großes Verständnis für die Forderungen der Busfahrer, sagte eine Sprecherin gestern unserer Zeitung. „Wir sind gesprächsbereit und haben mit Verdi vereinbart, uns demnächst darüber auszutauschen.“ Ob es allerdings einen Index, also einen automatischen Ausgleich von Kostensteigerungen der Verkehrsunternehmen wie in Hessen geben wird, ließ die Sprecherin offen.

Die Forderung nach mehr Geld vom Land ist aber nur ein Teil, dessen wofür die Gewerkschaft gestern rund 1000 Busfahrer landesweit zum Warnstreik aufgerufen hatte. Vor allem gehe es um bessere Arbeitsbedingungen, sagt Jung. Verdi verlangt, dass die Busfahrer bei den privaten Unternehmen auch die Standzeiten bezahlt bekommen, also die Zeit zwischen den Fahrten, in denen die Busfahrer irgendwo am Straßenrand oder auf Parkplätzen in ihren Bussen ruhen. Tatsächlich bezahlt bekommen sie laut Jung aber nur die Fahrtzeiten. Allerdings seien die Fahrer in der Regel 14 Stunden pro Tag im Bus inklusive der Ruhezeiten.