Arbeitskampf Busfahrerstreik: Darum gehört das Land an den Verhandlungstisch

Bei Tarifkonflikten streiten sich in der Regel Arbeitgeber und Gewerkschaften. Sie verhandeln, zumeist wochen- oder gar monatelang, über die Forderungen der Arbeitnehmervertreter. Kommt es nicht zu einer Einigung, drohen zeitlich befristete Warnstreiks oder auch ein unbefristeter Ausstand, wenn sich die betroffenen Gewerkschaftsmitglieder in dem jeweiligen Unternehmen oder der Branche in einer Urabstimmung dafür ausgesprochen haben. Falls eine Annäherung der Tarifparteien nicht möglich ist, gibt es die Möglichkeit, einen unabhängigen Schlichter einzuschalten.