Recht : So ermitteln Bußgeldstellen die Daten von Rasern

Trier Die Polizei darf nicht einfach Passbilder von Rasern bei Kommunen anfordern. Auch die Abfrage nach Punkten in Flensburg ist nicht ohne weiteres erlaubt.

Doch offenbar hält sich die beim Polizeipräsidium Rheinpfalz in Speyer angesiedelte Zentrale Bußgeldstelle nicht in jedem Bußgeldverfahren an diese Vorgaben. Laut dem Verkehrsrechtsanwalt Alexander Gratz aus dem saarländischen Bous kommt es in der überwiegenden Mehrzahl der Verfahren zu Datenschutzverstößen. Entweder seien Daten unmittelbar nachdem der Anhörungsbogen versendet wurde, angefordert, obwohl noch nicht klar gewesen sei, wer überhaupt gefahren ist.

Gratz hat sich daher an den rheinland-pfälzischen Landesdatenschutzbeauftragten gewandt. Dieser hat das Vorgehen der Bußgeldstelle in mehreren Fällen gerügt. Zum einen, weil sie im Fall eines Geschwindigkeitssünders aus Trier, der auf der B 51 bei Aach (Trier-Saarburg) 55 km/h zu schnell unterwegs war und dem ein Monat Fahrverbot droht, ohne dem Fahrer die Gelegenheit gegeben zu haben, sich zu äußern beim Einwohnermeldeamt ein Passbild von ihm angefordert hatten und beim Zentralregister beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg abgefragt hatten, ob die betreffende Person bereits in der Vergangenheit mit Verstößen im Straßenverkehr aufgefallen ist. Das sei, so Gratz, durchaus üblich, da sich das Bußgeld erhöhen kann, wenn der Fahrer eben keine „weiße Weste“ habe. Problematisch sei es, wenn die Abfrage zu früh vorgenommen werde, also wenn der Geblitzte noch gar keine Gelegenheit gehabt habe, sich zu äußern.