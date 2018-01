Richterbund: Schwarzfahrer nicht mehr wie Kriminelle behandeln

Allein in Trier werden jährlich über 500 Fahrgäste ohne Ticket erwischt. Busunternehmen in der Region verlangen daher weiterhin eine Bestrafung mit abschreckender Wirkung. Von Bernd Wientjes

Fast täglich werden in den Bussen und Bahnen in der Region Schwarzfahrer erwischt. Der Deutsche Richterbund schlägt jetzt vor, Schwarzfahrer nicht mehr wie Kriminelle zu behandeln, um die Gerichte zu entlasten. Zahlen erwischte Schwarzfahrer nämlich nicht das sogenannte erhöhte Beförderungsentgelt von mindestens 60 Euro, droht eine Anzeige. Es kommt zum Ermittlungsverfahren, der Fall landet womöglich vor Gericht. 1612 solcher Verfahren hat es 2016 im Land gegeben. Das wäre bei einer Einstufung als Ordnungswidrigkeit nicht der Fall.

Allein in den Trierer Stadtbussen wurden laut Stadtwerken im vergangenen Jahr 562 Schwarzfahrer erwischt. Wie viele es in der gesamten Region sind, kann man beim zuständigen Verkehrsverbund Region Trier (VRT) nicht sagen. Eine Gesamtstatistik existiert dort nicht. Deutschlandweit geht man von einem Anteil von rund 3,5 Prozent aller Fahrgäste aus, die ohne gültiges Ticket unterwegs sind. In der Region, in der pro Jahr rund 25 Millionen Kunden Busse und Bahnen nutzen, dürfte der Anteil niedriger sein, da hier – anders als etwa in Großstädten, in denen es U-Bahnen gibt – überwiegend Busse im Nahverkehr unterwegs sind und dadurch die Fahrkarten beim Einsteigen vom Busfahrer kontrolliert werden können. Auch in den meisten Nahverkehrszügen wird mehr oder weniger regelmäßig kontrolliert.

Der Leiter des Prümer Amtsgerichts, Oliver Emmer, begrüßt den Vorschlag des Richterbunds. Er habe bei den von ihm verhandelten Strafverfahren gegen Schwarzfahrer häufig festgestellt, dass die Taten nicht „aus reiner Schädigungsabsicht begangen wurden, sondern aus purer Not. Die Täter sind arme Schlucker, bei denen das Geld gerade so für den Lebensunterhalt reicht.“ Bei den nicht bezahlten Fahrkarten handele es sich meist „um geringfügige, häufig im einstelligen Euro-Bereich liegende Summen“. Wenn dafür, wie im Strafgesetzbuch vorgesehen, Haftstrafen bis zu einem Jahr drohen können, komme es ihm vor, als ob „mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird“, sagt Emmer.

Bei den Trierer Stadtwerken ist man dagegen: „Schwarzfahren sollte weiter als Straftat gewertet werden“, sagt Unternehmenssprecher Carsten Grasmück. Eine Bestrafung habe abschreckende Wirkung. Werde Schwarzfahren entkriminalisiert, „laden wir doch zum Schwarzfahren ein“, glaubt auch Rolf Tödtmann von der Moselbahn, die Buslinien an der Mosel und in der Eifel betreibt.

Durch jeden nicht erwischten Schwarzfahrer gehen den Verkehrsunternehmen Einnahmen verloren. Deutschlandweit sollen sich die Verluste jährlich auf rund 250 Millionen Euro summieren.

512 Ermittlungsverfahren wegen Erschleichung von Leistungen, wie der Straftatbestand offiziell heißt, wurden im vergangenen Jahr bei der Trierer Staatsanwaltschaft geführt. Bei den meisten handelt es sich um Verfahren wegen Schwarzfahrens.