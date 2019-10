Uni Trier : 1700 junge Menschen legen mit ihrem Studium in Trier los

Trier Das Wintersemester 2019/2020 hat am Montag an der Universität Trier begonnen. Der Andrang zur Auftaktveranstaltung war so groß, dass im Audimax nicht Platz für alle Studierenden war.

Neue Gesichter, neue Freunde, neuer Lebensabschnitt – der Studienbeginn ist eine spannende Zeit: 1700 junge Menschen, die zum Wintersemster 2019/2020 an der Universität Trier in ihr Studium starten, steht genau das nun bevor.

Im Audimax hat Uni-Präsident Michael Jäckel die neuen Studierenden am Montag begrüßt. Nach der Orientierungswoche beginnen die Vorlesungen. Insgesamt studieren 12 300 Menschen an der größten Forschungs- und Bildungseinrichtung der Region.

Semesterstart Uni Trier. Foto: Rainer Neubert/Picasa