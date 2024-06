Fotos Studis aufgepasst! Diese Ausflugsziele in der Region erreicht ihr ohne Auto

„Waterchimp Triolago“ in Riol

Ein bisschen Wassersport gefällig? Dann gibt es am Freizeitsee Triolago in Riol genau das Richtige für euch. Auf einem großen See können sich Wasserratten beim Wasserski- und Wakeboardfahren vollends austoben. Hier wird man mit 20 Kilometern pro Stunde über einen Ski-Lift an einem Holzgriff über den See gezogen.

Aber keine Angst, wie es auf der Webseite heißt: „Kein Meister fällt vom Himmel.“ Solltet ihr also noch keine Erfahrung mit Wasserski- oder Wakeboardfahren haben, gibt es Anfängerkurse. Dabei lernt ihr erst einmal das Wasserskifahren, bevor ihr aufs Wakeboard steigt. Und wenn ihr dann sicher eure Runden auf dem Board dreht, könnt ihr euch an 17 Hindernissen und Rampen versuchen.

Eine Zweistundenkarte für Personen ab 18 Jahren kostet 36 Euro. Einen Anfängerkurs gibt es pro Person ab 35 Euro. Und die Tageskarte ist für 49 Euro erhältlich. Den Freizeitsee könnt ihr vom Trierer Hauptbahnhof aus mit Bus und Bahn in weniger als einer Stunde erreichen.