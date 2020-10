Bildung : 90 neue Stellen für Uni und Hochschule Trier

Trier Mit dem neuen „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ stellen Bund und Länder einen wichtigen Teil der Hochschulfinanzierung auf neue Füße. Insgesamt 140 Millionen Euro stellt Rheinland-Pfalz damit ab dem kommenden Jahr dauerhaft den Universitäten und Hochschulen im Land zur Verfügung.

Ein Anteil von 10,5 Millionen Euro geht an die beiden Einrichtungen in Trier. Mit 5,5 Millionen Euro können an der Universität mehr als 40 Stellen im Bereich Lehre und Lehrunterstützung dauerhaft gesichert werden. Die Hochschule Trier kann mit fünf Millionen Euro insgesamt 52 Stellen sichern oder neu schaffen.