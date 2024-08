Unbedingt beachten BAföG-Antrag: Diese Regel gilt nur in Rheinland-Pfalz

Ihr könnt euren BAföG-Antrag schriftlich stellen. Dazu müsst ihr die Formblätter alle ausfüllen und diese per Post, Mail oder – falls ihr so ein Urgestein noch habt – per Fax an das Amt für Ausbildungsförderung schicken. Das für euch passende Formblatt findet ihr auf der Webseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ihr könnt euren Antrag auch persönlich einreichen. Der Vorteil hierbei ist, dass die Mitarbeitenden euch sofort auf mögliche Fehler oder Missverständnisse hinweisen können. Diese könnt ihr dann im Idealfall noch vor Ort korrigieren. Die Mitarbeitenden müssen euch dadurch nicht extra schriftlich kontaktieren, um Fehler klarzustellen und euer Antrag kann schneller bearbeitet werden; ihr bekommt eurer Geld schneller – eine sinnvolle Sache also.