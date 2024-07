Jetzt aber schnell Diese Frist für BAföG-Anträge läuft diese Woche ab

Für Studierende an Universitäten gilt der 31. Juli als Stichtag. Bis dahin solltet ihr euren Antrag eingereicht haben. Studierende an Hochschulen haben sogar weniger Zeit. Hier ist die inoffizielle Frist bereits am 30. Juni abgelaufen. Das liegt daran, dass das Wintersemester an Hochschulen in der Regel früher beginnt als das Semester an der Universität.