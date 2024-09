Schritt für Schritt So stellst du deinen BAföG Folgeantrag – Voraussetzungen und Ablauf

Der Ablauf des Folgeantrags ist relativ unkompliziert. Du kannst ihn, wie den Erstantrag, entweder online über das BAföG-Portal oder in Papierform beim zuständigen Amt für Ausbildungsförderung einreichen. Das befindet sich meist in der Stadt, in der deine Ausbildungsstätte liegt. Bei der Uni Trier oder Hochschule Trier also in Trier. Neben den erforderlichen Formularen, die du möglicherweise bereits vom ersten Antrag kennst, werden aktuelle Unterlagen benötigt. Dazu gehören Einkommensnachweise deiner Eltern und der Leistungsnachweis der Hochschule. Auch dein Immatrikulationsnachweis für das kommende Semester ist notwendig.