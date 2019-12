Trier Der letzte Drehtag der Fernsehserie „Lindenstraße“ weckt viele Erinnerungen bei Fans und Zuschauern, die teilweise mit der Serie groß geworden sind. Ein Artikel aus dem TV-Archiv erinnert an einen der Stars, der in Trier studiert hat.

Aus dem Trierischen Volksfreund im Jahr 1999:

Klaus Beimer aus der Fernsehserie "Lindenstraße" studiert seit diesem Semester an der Universität Trier. Der 22-jährige Schauspieler Moritz Sachs will seinen Eltern folgen und Jurist werden. Ganz freiwillig ist Moritz Sachs aber nicht nach Trier gekommen. Er wurde von der Zentralen Vergabestelle für Studienplätze zum Jura-Studium nach Trier "geschickt". Zwar wäre er lieber nach Köln oder Düsseldorf gegangen, aber: "Trier gefällt mir ganz gut." Für die Dreharbeiten zur "Lindenstraße" müsse er immer nach Köln pendeln. "Mit einem Abitur-Durchschnitt von 2,8 kann ich mir meinen Studienort leider nicht aussuchen", sagt der Schauspieler.

Er lebt in einer kleinen WG in der Nähe der Porta Nigra, zusammen mit einer Studentin, die er in Trier kennen gelernt hat. Aber die Flamme seines Herzens ist in Köln geblieben: "Ich bin seit zwei Jahren fest liiert. Daran wird sich auch so bald nichts ändern", sagt Sachs. Schon allein deshalb wolle er oft nach Köln.