Bildung : Campus Gestaltung in Trier feiert und ist ab sofort Fairtrade-Hochschule

Trier Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit wird am Campus Gestaltung der Hochschule Trier eine noch größere Rolle spielen. Zum 15. Geburtstag erhielt der Fachbereich die Auszeichnung Fairtrade-University.

Mit einem Festakt unter dem Motto „Aufbruch in die Zukunft!“ hat der Campus Gestaltung der Hochschule Trier seinen 15. Geburtstag gefeiert. Die Gäste in der Aula am Paulusplatz genossen sichtlich das Feiern in größerem Rahmen, das von den beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ mehrfach preisgekrönten jungen Künstlern Louisa Sieveke (Fagott und Flöte) und Ringaudas Ignotas Daraskevicus (Klavier) musikalisch umrahmt wurde.