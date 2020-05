Hochschulen : Das Sommersemester 2020 inRheinland-Pfalz bleibt digital

Mainz/Trier Die rheinland-pfälzischen Hochschulen und das Wissenschaftsministerium haben sich am Freitag in einer Videokonferenz gemeinsam darauf verständigt, das laufende Sommersemester 2020 als digitales Semester fortzuführen. Es soll nur wenige Ausnahmen geben.

Hochschulen und Ministerium haben am Freitag noch einmal bekräftigt, dass es nur in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag Präsenzbetrieb geben kann, zum Beispiel für Labore und Werkstätten. Näheres regeln die Hochschulleitungen vor Ort.

„Die Universitäten und Hochschulen haben in Rheinland-Pfalz mit viel Engagement und Einsatz einen vorbildlichen Start ins digitale Semester hingelegt“, lobt Wissenschaftsminister Konrad Wolf die Bildungseinrichtungen. „Vor einem Jahr hätte das so niemand für möglich gehalten. Es ist sehr sinnvoll, das digitale Semester beizubehalten und nur um Veranstaltungen in Präsenzform zu ergänzen, die definitiv nicht digital ersetzbar sind.“