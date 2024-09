Wann und wie viel? Die BAföG-Rückzahlung: Das kommt in Zukunft auf dich zu

Keine Angst, das wirkt vielleicht erst einmal viel. Aber: Du musst nicht mehr als 10.010 Euro zurückzahlen. Das gilt auch wenn du mehr als diesen Betrag an BAföG erhalten hast. Die Rückzahlung wird in monatlichen Raten gezahlt (130 Euro). So kannst du bis zu 20 Jahre lang abbezahlen. Es gibt auch Möglichkeiten, die Rückzahlungszeit zu verkürzen oder „Rabatte“ zu bekommen. Am Besten fragst du diesbezüglich noch mal nach!