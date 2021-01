Campus : Ein Salatturm und viele Ideen für eine neue Mensa der Uni Trier

Trier Studiwerk Trier begrüßt die Perspektiven zu neuer Mensa am Hochschulstandort Tarforst und bringt eigene Ideen ein.

(red/r.n.) Die Pläne zur Umgestaltung des Universitäts-Campus in Tarforst (TV vom 27. Januar) sind im Studierendenwerk Trier auf ein positives Echo gestoßen. Das Studiwerk ist verantwortlich für die Verpflegung der Studierenden am Hochschulstandort Trier.

Mit der sozialen Betreuung sowie wirtschaftlichen und kulturellen Förderung der Studierenden gestaltet das Studierendenwerk den Lebensraum Hochschule. Zu den Aufgabenbereichen des Studierendenwerks gehören die Errichtung und Bewirtschaftung von Mensen und Cafeterien, die Errichtung und Bereitstellung von studentischem Wohnraum, die Vermittlung von Wohnraum an Studierende sowie die Beratung in sozialen, psychologischen und rechtlichen Angelegenheiten, die Unterstützung mit Darlehen und Beihilfen nach Maßgabe des Haushaltsplanes. Organe des Studierendenwerks sind der Verwaltungsrat und der Geschäftsführer. Es finanziert sich im wesentlichen aus drei Quellen: Sozialbeiträge der Studierenden (109 Euro) und Zuschüssen des Landes Rheinland-Pfalz. Zur Bewältigung seiner Aufgaben hatte das Studierendenwerk Trier im Jahre 2016 einen Finanzierungsbedarf von mehr als 13 Millionen Euro.

Er listet die Kritikpunkte auf: Es habe immer wieder Probleme mit eindringender Feuchtigkeit gegeben, die Logistik der Anlieferung sei extrem beengt, die Betriebskosten überdurchschnittlich hoch. „Die Lineartheken verhindern moderne Versorgungskonzepte und verursachen Schlangenbildung“, formuliert Wagner ein weiteres Problem. „Die Produktion und Ausgabe sind über mehrere Etagen ineffizient zergliedert und, last not least, ist es die zu Recht als Ursache der kritisierten Geruchsbelästigung maßgebliche unterdimensionierte Lüftungsanlage des Mensa-Audimax-Komplex, die dem Mensabetreiber schon seit vielen Jahren ein Klotz am Bein ist.“ All das seien für Gebäude dieses Alters typische Mängel. Deutschlandweit habe das in den vergangenen Jahren zu zahlreichen Generalsanierungen beziehungsweise Mensa-Neubauten geführt.