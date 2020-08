Trier/Frankfurt : Zwei Trierer Studenten gewinnen Preis für ihre Zelthäuser

Trier/Frankfurt Erfolg für Fabian Hegner und Jonas Eiden: Mit dem Team der Frankfurt University of Applied Sciences erhalten sie das „Hessen Ideen“-Stipendium.

Ein Projekt startet durch: Nachdem Marius Mersinger vom Fachbereich Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik der Frankfurt University of Applied Sciences, kurz Frankfurt UAS, mit seinem Zelthaus-Projekt bereits den zweiten Preis im Ideenwettbewerb „AppliedIdea“ und viele andere Preise gewonnen hat, ist er nun mit einem neuen Team weiter auf Erfolgskurs: Zusammen mit Fabian Hegner und Jonas Eiden, zwei Intermedia-Designern vom Fachbereich Gestaltung der Hochschule Trier, erhält Mersinger ein Stipendium der Initiative „Hessen Ideen“. Dort setzten die Drei sich gegen insgesamt 56 Bewerberinnen und Bewerber durch und wurden in einem zweistufigen Verfahren als eines von 17 Gründungsprojekten ausgewählt. Seit dem 1. Juli läuft ein sechsmonatiges Förderprogramm, um das Projekt bei der Ausarbeitung der Geschäftsidee zu unterstützen. Als Unterstützung erhalten zwei Mitglieder des Teams ein monatliches Stipendium, um sich dadurch voll dem Projekt widmen zu können. Ebenso erhalten sie Unterstützung von Expertinnen und Experten sowie ein persönliches Gründungs­coaching. Das „Hessen Ideen“-Stipendium wurde im Zeitraum 2017 bis 2020 vom hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) zusammen mit dem hessischen Ideenwettbewerb finanziert.

Wie der Name bereits sagt, vereint das Zelthaus die Vorteile von einem Zelt sowie einem Haus und ist dank seiner Eigenschaften sehr vielseitig einsetzbar. Dabei besteht es aus recyceltem PET-Material sowie PET-Schaum und kann wiederverwendet werden. Durch seine Dämmung bietet es Schutz in heißen sowie kalten Klimazonen. Und dank seiner modularen Bauform lässt sich seine Größe an den jeweiligen Bedarf anpassen.

Hierzu wird parallel im Labor Textiler Leichtbau an der Frankfurt University of Applied Sciences geforscht. Das Ergebnis sind sandwich­artige, voll recycelbare Platten mit einem integrierten Klappmechanismus. Auf diese Weise kann das Zelthaus schnell und modular aufgebaut werden.

„Der enorme Anstieg des Interesses am Hessen Ideen Stipendium zeigt die Innovationskraft der hessischen Hochschullandschaft“, sagt Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn. „Die Stipendium-Teams gehen Probleme an, die ihnen im wissenschaftlichen Bereich Wissen durch Praxis stärkt oder in ihrem Alltag an der Hochschule begegnet sind, und bieten Lösungen dafür – sehr oft sind diese auch noch ressourcenschonend und nachhaltig.“