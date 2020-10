50 Jahre Uni Trier : Fettgeruch und Gruselatmosphäre

Info

Das am häufigsten entliehene Buch (Print): Bodenkundliche Kartieranleitung: mit 103 Tabellen und 31 Listen (Bundesanstalt für Geowissenschaften).

Das älteste Druckwerk: Schedel, Hartmann, 1440-1514. Weltchronik. Nürnberg, 1493 (Dauer­leihgabe der Heinrich und Anny Nolte Stiftung, Essen).

Die ältesten Schriftzeugnisse im Eigentum: Papyrus-Sammlung mit 637 inventarisierten Papyri in 803 Teilen aus dem griechischen, römischen und byzantinischen Ägypten.

Die älteste Hochschulschrift der alten Trierer Universität: Kohl, Christianus: „De desponsatione clandestina ad Tit. III. Lib. IV. decretalium …”, Trier, 1772.

KURIOSITÄTEN AUS DEN REGALEN

Mini-Buch Reichert, Josua: „Bilder-ABC: das kleinste Buch der Welt“ (mit Lupe in Etui). Leipzig: Faber & Faber, 2000.

Hunderttausend Milliarden Gedichte Queneau, Raymond: “Cent mille milliards de poèmes”. [Paris]: Gallimard, 1982. Eine Kombinationsmaschine zur Herstellung von „hunderttausend Milliarden Gedichten“ aus 10 mal 14 präfabrizierten Sonettzeilen.

Wörterbuch in Klingonisch Okrand, Marc: „The Klingon dictionary: English-Klingon, Klingon-English; based on the Klingon language in ‘Star Trek’ and ‘Star Trek: the next generation’“. New York [u.a.] : Pocket Books, 1992.

Karl Marx auf Jiddisch „Oisgewehlte werk in finf bend“. New York: Karl Marks Literatur Gezelšaft, 1919.

Karl May auf Latein „Vinnetv, T. 3. Narratio itineraria quam in Lat. vertit Iohannes Linnartz“. Bamberg: Karl-May-Verlag, 1998.