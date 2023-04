Forscher der Uni Trier beteiligt Forschung: Was uralte Rechnungen aus dem Mittelalter über Geschichte und Sprache Luxemburgs verraten

Für die Geschichtswissenschaft und die historische Linguistik sind die ersten überlieferten Stadtrechnungen Luxemburgs aus den Jahren 1388 bis 1500 eine wertvolle Quelle. Denn diese Papiere, die durchgehend in Deutsch verfasst sind, geben einen Einblick in das Alltagsleben und die Verwaltungspraxis im Mittelalter. Für nur wenige andere Städte ist eine so dichte Serie von Rechnungsbüchern erhalten.