Trier Studiengänge im Bereich Gesundheit sind im Aufwind. Die beiden großen Bildungseinrichtungen der Region wollen diesen Boom gemeinsam nutzen.

Wenn heute das neue Semester an der Hochschule Trier beginnt, weht dort ein frischer Wind. Mit Dorit Schumann steht erstmals eine Frau an der Spitze der Einrichtung mit 700 Beschäftigten und 7200 Studierenden. „Mein Blick geht in die Zukunft“, kündigt die 47-jährige Professorin für Wirtschaftswissenschaften und Statistik an. „Wir bemühen uns, gemeinsam mit der Universität und regionalen Akteuren einen Gesundheitscampus zu etablieren.“