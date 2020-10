50 Jahre Uni Trier : Glückwünsche zum Geburtstag der Universität Trier

Foto: Rainer Neubert

Ein großes Jubiläum ist auch Anlass, um zu gratulieren. Einige Prominente und ehemalige Studierende der Universität Trier dürfen da nicht fehlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ministerpräsidentin Malu Dreyer „Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahre Universität Trier! Darauf kann die Universität Trier sehr stolz sein. Die Universität ist sozusagen der Jungbrunnen der ältesten Stadt Deutschlands mit ihrem reichlichen kulturellen Erbe. An der Universität Trier wird tolle Forschung betrieben und durch die gute, grenzüberschreitende Zusammenarbeit werden die klügsten Köpfe in der Region miteinander vernetzt. Alles Gute für die Zukunft!“

Foto: Uni Trier/Staatskanzlei RLP - Elisa Biscotti

Oberbürgermeister Wolfram Leibe „Ich gratuliere der Universität Trier von ganzem Herzen zu ihrem „Fünfzigsten“. Es ist nicht allein ein Geburtstag nur für die Universität Trier, es ist ein Geburtstag für die Bürgerinnen und Bürger, für die Stadt Trier sowie für die gesamte Region. Ich wünsche ihr zu diesem runden Geburtstag, dass sie sich weiterentwickelt hin zu einer europäischen Universität im Rahmen der gemeinsamen Universität der Großregion und dass dabei ihre regionale Verbundenheit ein Gewinn für diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist. Die Universität Trier kennzeichnet ihre fachliche Breite. Sie übernimmt hierbei Verantwortung für zentrale Themen unserer Zeit – beispielsweise forscht und bildet sie im Fach Pflegewissenschaft aus. Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig dies ist.“

Foto: Uni Trier/Stadt Trier

Absolventin Annegret Kramp-Karrenbauer „Ich habe mein Studium an der Universität Trier sehr genossen. Die Universität Trier ist nicht nur der Lehre und Forschung verpflichtet, sondern wird dem Anspruch gerecht, mehr als nur Wissen zu vermitteln: Sie ermutigt, selbst zu denken und einen kritischen Blick zu haben. Das ist so wichtig in einer Welt, die uns immer unübersichtlicher erscheint. In diesem Sinne ist die Universität Trier eine Hochschule fürs Leben. Und ich hoffe, dass noch viele Generationen von Studentinnen und Studenten die gleichen positiven Erfahrungen machen können, wie das bei mir der Fall war. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und für die Zukunft alles, alles Gute.“

Foto: Uni Trier/CDU - Laurence Chaperon

Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf „Universitäten sind Zentren der Wissenschaft und Motoren regionaler Entwicklung. In diesem Geist wurde auch die Universität in Trier damals als Teil der Doppeluniversität Trier-Kaiserslautern gegründet. Nach 50 Jahren sind Internationalität und regionale Verankerung Stärken, die die Universität auszeichnen. Dadurch wirkt sie zentral in ihrer Region und ist ein Garant für Qualifizierung, Innovation und gesellschaftliches Miteinander. Ich gratuliere herzlich zu 50 Jahren erfolgreicher Entwicklung und wünsche alles Gute für die nächsten 50 Jahre.“

Foto: Uni Trier/Doreen Tomkowitz

Bischof Dr. Stephan Ackermann „Ich habe an der Theologischen Fakultät Trier studiert, aber auch Veranstaltungen der Universität Trier besucht. Der schöne Campus und das gute Miteinander von Studierenden und Dozierenden haben für mich die besondere Studienumgebung ausgemacht. Ich denke gerne an die Zeit zurück und staune immer wieder, welche Entwicklung die Universität in den vergangenen Jahren genommen hat. Das ist wirklich schön zu sehen! Mir macht es Freude, mitzuerleben, welche neuen Initiativen es an der Universität Trier gibt. Herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Bestehen und Gottes Segen für die kommenden.“

Foto: Uni Trier/THEWALT HELMUT

Foto: Uni Trier/Michael Claushallmann