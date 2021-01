Menschen aus 2000 Jahren : Eine heilige Wirtin in Trier: Das ungewöhnliche Leben der Mutter von Kaiser Konstantin

Trier Flavia Iulia Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, führte ein ungewöhnliches Leben.

Mit der Serie „20 Köpfe aus 2000 Jahren“ spannte der Volksfreund vor fast acht Jahren einen Bogen von der Antike bis in die Neuzeit. In großen Porträts begaben sich die Autoren auf die Spuren von Persönlichkeiten, die zwischen Eifel, Mosel und Hunsrück gelebt haben, und die Geschichte der Region und manchmal auch weit darüber hinaus beeinflusst haben. Die Stoffe wurden damals auch als Buch veröffentlicht, das allerdings längst vergriffen ist. Auf vielfache Nachfrage präsentieren wir in den kommenden Wochen einige ausgewählte Teile der Reihe, leicht überarbeitet, auf volksfreund.de .

Wie schwer muss es Helena gefallen sein, die Bilder zu verdrängen: Ihr Lieblingsenkel Crispus auf Befehl seines eigenen Vaters hingerichtet. Die Schwiegertochter Fausta ermordet. Ihr Palast in Trier nur noch ein Trümmerhaufen. Und ihr Sohn Konstantin Schuld an alledem. Vielleicht war eine verbotene erotische Beziehung zwischen Fausta und Crispus Ursache des Dramas. Vielleicht auch eine politische Intrige.

Info Steckbrief Flavia Iulia Helena wurde um 250 in Drepanon in der heutigen Türkei geboren. Gestorben ist sie womöglich am 18. August in Nikomedia (heute Izmit in der Türkei). Der katholische Gedenktag ist der 18. August, der evangelische der 21. Mai. Helenas Attribute sind Kreuz und Nägel. Christin ist sie seit 312. Sie ist Patronin der Städte Trier, Frankfurt, Pesaro und Ascoli Piceno, Schutzpatronin der Färber, Nadler, Schatzgräber und der Bergwerke. Helena soll gegen Blitz- und Feuergefahr helfen, beim Entdecken von Diebstählen und Finden verlorener Sachen. ⇥Quelle: ökumenisches Heiligenlexikon

Die um ihren Enkel trauernde Helena wird es gewusst haben. Wir wissen es nicht. Geht es doch um eine Tragödie, über die es fast ebenso wenige gesicherte Informationen gibt wie über das Leben Helenas, der Mutter Kaiser Konstantins. Ein Leben, das sie von einer einfachen, wenn auch vermutlich sehr hübschen Herbergswirtin zur mächtigsten Frau des römischen Reichs machte. Und zur Heiligen, die in Trier und andernorts noch heute von Tausenden Christen verehrt wird.

Wahrscheinlich hat die Familientragödie entscheidenden Einfluss auf das Leben Helenas gehabt – und auch auf das, was von ihr in Erinnerung blieb. Waren es doch vermutlich diese Ereignisse, die sie dazu veranlassten, im hohen Alter von 77 oder 78 Jahren noch zu einer mehrjährigen Reise ins Heilige Land aufzubrechen. Dort stiftete sie nicht nur zahlreiche Kirchen, sondern fand der Überlieferung nach auch Reliquien, die bis zum heutigen Tag Pilger in die ehemalige römische Residenzstadt Trier strömen lassen.

Aber wie wurde diese einfache Frau, diese Frau, die später von manchem gar als Hure bezeichnet wurde, zur „Augusta“, zur „Erhabenen“, ja, zur Heiligen? Kaum jemand hat sich so intensiv und so persönlich mit der Geschichte Helenas befasst wie der Trierer Professor Franz Ronig (1927 – 2019), lange Jahre Diözesankonservator und Dozent für Kunstgeschichte. Das „Haus der Helena“ – wie der Trierer Dom auch genannt wird, weil er auf den Grundmauern von Helenas Palast entstanden sein soll, – war lange auch „sein“ Haus. Der vor knapp zwei Jahren verstorbene Ronig war nicht nur an der Restaurierung des Doms beteiligt. Er war auch Wächter des Domschatzes – und damit Hüter des Heiligen Rocks und des Kreuzesnagels, die Helena von ihren Reisen mitgebracht haben soll. Zudem war Ronig Beauftragter für Reliquien. Daher öffnete er einmal jährlich am 18. August, dem Gedenktag für Helena, jenen Schrein in der Ostkrypta des Doms, in dem das Haupt der Heiligen aufbewahrt wird.

Dass diese Heilige ursprünglich „stabularia“ (Herbergswirtin/Stallmeisterin) war, ist aus einer Rede des 337 in Trier geborenen Kirchenvaters Ambrosius überliefert. Christus habe sie „von der Miste auf den Thron erhoben“, heißt es dort. Geboren wurde Helena wahrscheinlich um das Jahr 250 in Drepanon (später Helenopolis). An einem Nebenarm des Marmara­meers betrieb sie Ronig zufolge „so eine Art Transit-Hotel“. Römische Offiziere müssen regelmäßig bei der hübschen Wirtin zu Gast gewesen sein. Denn ganz in der Nähe lag Nikomedia (heute Izmit in der Türkei), die Residenz des ost­römischen Kaisers.

So wird Helena wohl auch als etwa 20-Jährige den Offizier Constantius Chlorus kennengelernt haben. Dass sie eine Hure gewesen sein könnte, wies Ronig einige Jahre vor seinem Tod im Gespräch mit unserer Zeitung als verleumderischen Quatsch zurück. Eine Hure sei käuflich. Helena hingegen habe ein Verhältnis mit Constantius angefangen, der sich auf seinen Stopps in ihrer Herberge in sie verliebt hatte. „Die beiden waren ein Ehepaar“, sagte Ronig – wenn auch eines minderen Ranges. Constantius bekannte sich zu seinem um 275 geborenen Sohn Konstantin. Das Bübchen sei genau wie Helena mit Constantius umhergereist. „Und dann kam diese traurige Geschichte“, berichtete der Kunsthistoriker. Helena wurde verstoßen.

289 bot sich Constantius nämlich eine Karriere­chance, der er seine langjährige Beziehung opferte: Er ergriff die Möglichkeit, Theodora, die Stieftochter des Kaisers Maximian zu heiraten. Dieser adoptierte ihn und wenige Jahre später, 293, wurde Constantius im Rahmen der sogenannten Tetrarchie zum Unter­kaiser (Caesar) ernannt. So wurde er zum Herrscher des West­reichs und residierte in Trier.

„Seitdem ist Helena wie vom Erdboden verschluckt“, berichtete Ronig. Keine Quelle gibt Auskunft, wo sie all die Jahre verbracht haben könnte. Versorgt, aber verstoßen. „Das muss eine furchtbare Zeit gewesen sein“, sagte der Wächter Helenas Haupts. Zumal sie wahrscheinlich nicht bei Konstantin sein durfte, der am Hof des Oberkaisers Diokletian in Nikomedia aus­ge­bildet wurde.

Eine große Wende im Leben Helenas vollzieht sich, nachdem Konstantin seinem kranken Vater 305 bei Kämpfen in Britannien zu Hilfe ge­eilt war. Offenbar beeindruckte er Constantius’ Gefolgsleute so sehr, dass sie ihn nach dem Tod seines Vaters – entgegen aller Regeln – gleich zum Oberkaiser (Augustus) ausriefen. Zwar wurde er daraufhin „nur“ Caesar. Doch trat Konstantin das Erbe seines Vaters in Trier an. Eine seiner ersten Handlungen soll gewesen sein, dass er seine Mutter an den Kaiserhof nach Trier holen ließ.

In seinem Buch über das früh­christliche Trier legt der Mitte 2013 verstorbene Professor Heinz Heinen, langjähriger Inhaber des Lehrstuhls für Alte Geschichte der Universität Trier, dar, dass sowohl die historische als auch die politische Wahrscheinlichkeit hierfür sprechen: Helena war zwischen 306 und 312 in der schützenden Nähe ihres Sohnes in Trier – auch wenn es dafür kein zeitgenössisches Zeugnis gibt. 312 siedelte sie vermutlich nach Rom über, wo sie einen bedeutenden Grundbesitz erhielt.

Dafür, dass Konstantin seiner Mutter sehr nahestand und sie sehr verehrte, spricht nicht nur, dass er ihren Geburtsort 318 in Helenopolis umbenannte. Er ließ für Helena auch Statuen errichten und Münzen mit ihrem Bild prägen. 324 verlieh er Helena – wie seiner Frau Fausta – den Ehrentitel Augusta.

Kurz nach Faustas Ermordung trägt sie entscheidend dazu bei, die Öffentlichkeit von dem Skandal abzulenken. Denn wenig später tritt Helena, die inzwischen unter Konstantins Einfluss zur Christin geworden war, im Alter von mehr als 77 Jahren ihre legendäre Reise ins Heilige Land an. Dort soll Helena Zeit­zeugen­berichten und Legenden zufolge nicht nur das Heilige Grab und das wahre Kreuz Christi samt Nägeln gefunden haben, sondern auch den Heiligen Rock sowie die Gebeine des Apostels Matthias.

In Trier jedenfalls werden die Gebeine des Apostels in der Abtei Sankt Matthias und der Heilige Nagel sowie der Heilige Rock im Dom bis heute als Schätze gehütet. Ebenso wie das Haupt Helenas, von dem niemand weiß, wie es überhaupt dorthin kam – soll sich der Rest ihres Körpers doch im franzöischen Haut­villers in der Champagne befinden, obwohl Konstantin sie um 330 in seinem eigenen Mausoleum in Rom bestatten ließ.