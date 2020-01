Hochschule Trier : Aufbruchstimmung am Paulusplatz

Abschied und Begrüßung beim Neujahrsempfang des Campus Gestaltung: (von links): Dekan Matthias Sieveke, Susanna Leppäkaski, Präsidentin Dorit Schumann, Anita Burgard, Harald Wilhelm Stelter. Gunnar Schmidt, Marcus Kaiser und Susanne Bennewitz. Foto: Rainer Neubert

Trier Mit Anita Burgard hat Campus Gestaltung eine Professoren-Ikone verabschiedet. Gleichzeitig blickt der Fachbereich mit neuem Personal positiv in die Zukunft.

Wie ambitioniert der Fachbereich Gestaltung in die Zukunft blickt, zeigt bereits der neue Name. Denn seit kurzem firmiert er unter „Campus“, was die räumliche Konzentration auf die Bereiche Paulusplatz und Irminenfreihof dokumentiert. Dekan Matthias Sieveke hatte dorthin zum Neujahrsempfang eingeladen, bei dem mit Anita Burgard eine der bekanntesten Professorinnen der Hochschule in den Ruhestand verabschiedet wurde. „Es gab viele schöne Kooperationen und viele Preise“, erinnerte sich die mit dem Verdienstorden Rheinland-Pfalz ausgezeichnete Lehrerin für den Bereich Design, Körper und Raum. „Danke, dass ich daran partizipieren konnte.“

In der Aula am Paulsplatz, einem der schönsten Veranstaltungssäle in Trier, verabschiedete Sieveke auch Gunnar Schmidt, der nach elf Jahren Lehrtätigkeit in Trier nach Hamburg wechselt. „Die Infusion durch die Jugend hier ist super“, bilanzierte dieser. „Da macht das Denken Spaß.“

Neu in Trier sind gleich vier Frauen und Männer, die ihre Lehrtätigkeit an der Hochschule aufnehmen. Susanne Benewitz, susanna Leppäkokski, Harald Steber und Marcus Kaiser werden die weitere Entwicklung auf dem Campus Gestaltung mitbestimmen und auch die baulichen Fortschritte verfolgen.

Im Mittelpunkt steht dabei der ersehnte Einzug in das ehemalige Gebäude der Staatsanwaltschaft am Irminenfreihof. „Wir sind seit acht Jahren an diesem Thema“, erinnerte Dakan Sieveke auch die anwesenden Vertreter des Landesbetriebs LBB an das Dauerthema. Die hatten zumindest in den Gesprächen vor dem Beginn des Festprogramms signalisiert, dass für den Start der umfangreichen Umbauarbeiten nur noch eine abschließende Genehmigung fehle.

Wie erfolgreich der auch international gut aufgestellte Fachbereich Gestaltung ist, dokumentierte Sieveke mit der Kurzpräsentatioin einer Auswahl der insgesamt 46, oft hochdotierten Preise, die Studierende und Dozenten im vergangenen Jahr erhalten haben. Doch bei der von den ebenfalls preisgekrönten Musikern Susanna De Secondi (Klavier) und Oliver Léonard (Cello) umrahmten Veranstaltung war auch Platz für nachdenkliche Momente. So wurde dem Altdekan Johannes Conen gedacht, der am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 75 Jahren überraschend gestorben war.