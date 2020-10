Bildung : Hochschule Trier bietet Feriencamp mit 3D-Workshop

Experimentelles Eintauchen in die virtuelle Realität. Das ist möglich beim Feriencamp der Hochschule Trier. Foto: Hochschule Trier

Trier Die Hochschule Trier bietet vom 12. bis 14. Oktober ein dreitägiges Feriencamp für Schüler: Von der Idee zum Produkt mit 3D-CAD, 3D-Scan, Virtual Reality und 3D-Druck. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in das Fachgebiet Digitale Produktentwicklung und Fertigung im Fachbereich Technik an der Hochschule Trier.

Mit einer 3D-Software, die nahezu von allen Entwicklern der Automobil-, Luftfahrt- und Schifffahrtindustrie eingesetzt wird, wird ein individuelles Gehäuse für ein kleines elektronisches Spiel entwickelt und an einem 3D-Drucker realisiert. Neben dem Workshop finden Labor-Rundgänge statt. Die Teilnehmer können auch an einer Erstsemestervorlesung in den Fachrichtungen Maschinenbau/Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik oder Informatik teilnehmen.