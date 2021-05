Trier : Hochschule Trier erhält 2,7 Millionen Euro zur Digitalisierung der Lehre

PRODUKTION - 03.05.2021, Hessen, Niesetal: Danny Schneider, Student an der Hochschule Fulda, sitzt und arbeitet an seinem Schreibtisch im Wohnhaus seiner Eltern. Alleine im Kinderzimmer vor dem Rechner sitzen, statt gemeinsam im Seminar auf dem Campus zu lernen - ihr Studium haben sich viele junge Leute in Hessen ganz anders vorgestellt. Auch im aktuellen Sommersemester bleiben die Hochschulen coronabedingt weitgehend verwaist. (zu dpa: «Videochat statt Hörsaal - Pandemie setzt Studierenden zu») Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Swen Pförtner

Trier Das Konzept „DigiStart: Digital begleiteter Studienstart“ wird von Stiftung des Landes gefördert.

Die Stiftung Innovation in der Hochschullehre fördert im Programm „Hochschullehre durch Digitalisierung stärken“ zukunftsweisende Projektvorhaben zur Entwicklung digitaler Lehr- und Lernformate. In Rheinland-Pfalz haben sechs Hochschulen mit ihren Konzepten überzeugt. Darunter auch die Hochschule Trier, die mit 2,7 Millionen euro gefördert wird.

„Unsere Hochschulen in Rheinland-Pfalz verbinden Erfahrung und Innovationsfähigkeit im Bereich der Digitalisierung von Studium und Lehre und haben dies während der Corona-Pandemie erfolgreich unter Beweis gestellt“, so Wissenschaftsminister Clemens Hoch. „An den erfolgreichen Anträgen unserer Hochschulen ist zu erkennen, dass die Preisträgerinnen sich auf eine nachhaltige Veränderung vorbereiten und sich die Kultur des Lehrens und Lernens sowie des Miteinanders an den Hochschulen verändern wird.“

Mit dem Projekt „DigiStart“ entwickelt die Hochschule Trier in den kommenden 36 Monaten ihre digitalen Lern- und Lehraktivitäten vom Start entlang der gesamten Studienzeit weiter. Studierende an der Hochschule Trier können bereits vielfältige Angebote zum Studieneinstieg, wie Brückenkurse, Online-Selbsttests oder digitale Grundlagenkurse in MINT-Fächern nutzen. Das Innovationspotential von DigiStart besteht in der Entwicklung einer zentralen digitalen Anwendung, die alle Einzelangebote vereint und auf die gesamte Studienzeit ausdehnt. Mit Lernfortschrittskontrollen, Online-Kursen zu Lern- und Zeitmanagement sowie einem digitalen Lerncoach soll den Bedürfnissen der heutigen Studierenden entsprochen werden und somit nachhaltig der Studienerfolg erhöht werden.