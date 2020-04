Hochschulen : Hochschulen planen bereits neu für das Wintersemester

Trier/Mainz Der digitale Start in das Sommersemester war auch zentrales Thema bei der Telefonkonferenz der Präsidenten der rheinland-pfälzischen Hochschulen mit Wissenschaftsminister Konrad Wolf. Lediglich mündliche Prüfungen und Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- oder Arbeitsräume erfordern, können demnach in Ausnahmefällen und unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ab Anfang Mai wieder in Präsenz durchgeführt werden.

„In den vergangenen Wochen haben die Universitäten und Hochschulen eine herausragende Arbeit geleistet, um gemeinsam mit dem Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz die Voraussetzungen für das digitale Lehrangebot zu schaffen“, lobte Wissenschaftsminister Wolf. Vorsitzender der Landeshochschulpräsidentenkonferenz ist derzeit der Trierer Unipräsident Michael Jäckel. „Irgendwann werden wir diese Sondersituation in Bildbänden über das Jahr 2020 bestaunen dürfen“, glaubt der Soziologe. „Aber jetzt ist die Zeit für die Entwicklung digitaler Architekturen, jetzt ist nicht mehr von digitalen Verlierern und Gewinnern die Rede, sondern in gewisser Weise auch digitale Solidarität gefragt. Wir werden dabei auch erleben, was uns die analoge Lehre bedeutet, aber auch häufiger erkennen, was digital durchaus gut geht.“