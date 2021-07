Corona : Impfkampagne für Studierende in Trier – Vorbereitungen laufen

Impfkampagne für Studierende in Trier – Vorbereitungen laufen

Trier Die Landesregierung stellt für Trier 5000 Impfdosen bereit, mit denen junge Erwachsene und Studierende vor Corona geschützt werden sollen. Wie Universität und Hochschule darauf reagieren.

Insgesamt 30 000 Dosen des Impfstoffs von Biontech stellt die Landesregierung für den Start einer Impfkampagne zur Verfügung, von der junge Erwachsene und Studierende profitieren sollen. Starten soll die Aktion am 7. Juli. 5000 zusätzliche Impfdosen werden dafür auch in Trier zur Verfügung stehen.

Universitätspräsident Michael Jäckel reagierte auf diese Nachricht mit Freude und einer Mail an alle Studierenden. „Wir sind nun aufgefordert, diese Impfaktion gut zu organisieren. Damit haben wir bereits begonnen.“ Einzelheiten kündigt er zeitnah an. Was das konkret heißt, ist noch nicht klar, denn zunächst müssen Abstimmungsgespräche mit den zuständigen Ministerien erfolgen.