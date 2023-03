Jubiläumsbuch und neue Infostelen 550 Jahre alte Universität Trier: Präsident Jäckel stellt Jubiläumsband vor

Am Donnerstag haben die Herausgeber das Buch offiziell vorgestellt und einige Auszüge präsentiert. Jäckel ist überzeugt: „Es ist ein übersichtliches Buch geworden, das vor allem auch Spaß machen soll. Es gibt weder übermäßig viele Fußnoten, noch ein langes Literaturverzeichnis.“ Einige Anekdoten aus dem Buch werden von den Herausgebern bei der Präsentation bereits preisgegeben. So erzählen sie, dass es zwischen der Universität und der Stadt Trier ein Verhältnis gegeben habe, das gleichzeitig an einigen Stellen eng verflochten, an anderen aber strikt getrennt war. Dies sei auch am Siegel der alten Universität zu erkennen, bei dem deutliche Anlehnungen an das Siegel der Stadt zu erkennen sind.