Kostenlos abzugeben Was Rheinland-Pfälzer am häufigsten über Kleinanzeigen verschenken

Was einst auf dem Dachboden verstaubt oder in den Sperrmüll gegeben worden wäre, kann bei Kleinanzeigen einen neuen Besitzer finden. Was wird von Rheinland-Pfälzern am häufigsten umsonst weggegeben?

27.08.2024 , 13:03 Uhr

Muttererde wird in Rheinland-Pfalz am häufigsten verschenkt. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Von Charlotte Ankerstein