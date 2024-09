Tipps zur Auswahl Krankenkasse fürs Studium: Eine Entscheidung kannst du nicht rückgängig machen

Nach eurem Arztbesuch erhaltet ihr direkt vom Arzt oder der Ärztin eine Rechnung. Diese Rechnung basiert auf der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und enthält die Auflistung der erbrachten Leistungen mit den jeweiligen Kosten. Nachdem ihr die Rechnung geprüft habt, müsst ihr sie zunächst selbst bezahlen. Das kann per Überweisung, Lastschrift oder Kreditkarte erfolgen. Anschließend reicht ihr die Rechnung bei deiner privaten Krankenversicherung ein. Das geht entweder per Post, E-Mail oder über ein Online-Portal eurer Versicherung, falls sie so etwas anbietet. Viele Versicherungen haben inzwischen auch Apps, über die ihr Rechnungen einfach fotografieren und hochladen könnt.