Lesen : Projekt an der Uni Trier: Ehrenamtliche Lesepaten für Schulen gesucht

Für ABC-Schützen ist das Entschlüsseln erster Buchstaben aufregend. Manchen gelingt es schneller, andere brauchen dafür ein bisschen mehr Unterstützung – und das bis in die höheren Jahrgangsklassen. Hier will das Projekt LeseLUPE der Uni Trier ansetzen. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Trier/Bitburg/Wittlich/Daun Über 30 Schulen haben sich für das Projekt LeseLUPE der Universität Trier beworben – und nun werden weitere Mitstreiter in Sachen Leseförderung gesucht.

Im Sommer startete das Zentrum für Lehrerbildung der Universität Trier das Bewerbungsverfahren für das neue Projekt „LeseLUPE“. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler langfristig in ihrer Lesekompetenz zu fördern. Dazu werden Lehramtsstudierende vom Zentrum für Lehrerbildung zu Lesepaten ausgebildet, die dann an Schulen in der Region zum Einsatz kommen. Und dort scheint der Bedarf an Leseförderung immens zu sein. Denn weit über 30 regionale Schulen haben sich für das Projekt „LeseLUPE“ beworben. „Wir können allerdings nur rund zehn Schulen mit je zwei Lesepaten unterstützen“, sagt Sabine Desoye, die das Projekt koordiniert.