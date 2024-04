Bewerbungsphase 2024 gestartet Workshop „Media and Me“ für Studis und Schüler – Hinter den Kulissen der Medienwelt

Der Einsatz von KI in den unterschiedlichen Medienbereichen bietet aus Sicht des Projekts Media and Me viele Vorteile und Chancen, berge allerdings auch Risiken. Daher werde in allen Modulen Wert auf die Vermittlung des notwendigen Fachwissens für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI gelegt. So sollen die Teilnehmenden auf die unterschiedlichen Herausforderungen der Medienberufe in unserer Großregion vorbereitet werden.