Im Porträt Snowboard-Leidenschaft und sieben Sprachen – das ist die neue Präsidentin der Uni Trier

Wer die neue Präsidentin der Universität Trier ganz privat treffen will, hat möglicherweise im Café Shluck in der Dietrichstraße Glück. „Als ich mir Trier angesehen habe, um zu sehen, ob die Stadt zu mir passt, habe ich dieses kleine Café entdeckt“, erzählt die Frau, die seit dem 1. September an der Spitze der größten Bildungs- und Forschungseinrichtung der Region steht. „Seitdem bin ich immer wieder hier.“