Integration : In die Zukunft denken

Trier An der Hochschule Trier ist ein neues Projekt für bessere Integration in den Arbeitsmarkt gestartet.

Ein fester Bestandteil des neu ins Leben gerufenen „Profi“-Projekts der Hochschule Trier sind Workshops zu arbeitsrelevanten sogenannten Soft Skills, also sozialen oder methodischen Fähigkeiten. Zudem sollen sie bei der Karrierefindung helfen und in Sachen Fachsprache unterstützen. Geflüchtete mit Hochschulabschluss aus dem Ausland werden hier auf der Suche nach einem bildungs­adäquaten Job unterstützt. Das Programm ist mit dem ersten Digitalen Networking- und Karrieretag der Hochschule Trier erfolgreich gestartet. Im Rahmen dieser digitalen Berufsmesse, die in Kooperation mit dem Career Service der Hochschule Trier stattfand, hatten Unternehmen die Möglichkeit, Fachkräfte persönlich kennenzulernen. Gleichzeitig konnten potenzielle Bewerberinnen und Bewerber erste Kontakte knüpfen und Fragen direkt an die Firmen stellen – und das Ganze bequem von zuhause.