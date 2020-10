50 Jahre Uni Trier : Raus aus dem Elfenbeinturm, rein in die Stadt

Das Leben der Studierenden dreht sich um die Uni? Was heute eine zweifelhafte These ist, galt früher noch viel weniger. Eine Trierer Studentin der Anfangsjahre erzählt von ihrem Leben zwischen WG und politischen Aktionen.

Liesel Rieker hat von 1977 bis 1986 Pädagogik an der Uni Trier studiert und ihren Abschluss als Diplompädagogin gemacht. Damit war ihre Zeit auf dem Campus allerdings noch nicht zu Ende: Sie arbeitete weitere dreieinhalb Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Seit 1995 ist sie in Trier als Unternehmensberaterin tätig. Zu vielen Weggefährten von damals pflegt sie auch heute noch ein enges Verhältnis, wie sie auf der Suche nach den Spuren ihres Studentenlebens erzählt, die quer durch die Trierer Innenstadt führt.

Wer sich engagieren möchte, hat die Qual der Wahl. Mehr als 70 studentische Hochschulgruppen gibt es an der Universität Trier: Beispielsweise kümmert sich die Gruppe Bee.Ed um die Bienenvölker auf dem Campus, die Gruppe TriMUN schickt Studierende zur weltweit größten Simulation der Vereinten Nationen nach New York und die studentische Unternehmensberatung Contact & Cooperation führt in interdisziplinären Teams Projekte für Unternehmen durch. Musikbegeisterte können sich dem Chor, Orchester oder der BigBand anschließen. Sieben politische Gruppierungen vertreten die Interessen der Studierenden im aktuellen Studierendenparlament.

Mit dem Astarix verbindet Liesel Rieker einige Erinnerungen. Die Bedienung arbeitet seit der Gründung 1979 in diesem Lokal, das eng mit den Leben der Studierenden verbunden war und ist. Der Name spielt auf den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) an, der die Kneipe eröffnete. „Wir wollten in die Stadt, unter die Menschen, runter von unserem Elfenbeinturm.“ Wo heute die Küche ist, wurden früher politische Aktionen geplant.