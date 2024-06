Mit Bus und Bahn Studis aufgepasst! Diese Ausflugsziele in der Region erreicht ihr ohne Auto (Fotos)

Ein bisschen Wassersport gefällig? Dann gibt es am Freizeitsee Triolago in Riol genau das Richtige für euch. Auf einem großen See können sich Wasserratten beim Wasserski- und Wakeboardfahren vollends austoben. Hier wird man mit 20 Kilometern pro Stunde über einen Ski-Lift an einem Holzgriff über den See gezogen.