Trier : Semestereröffnung an der Hochschule Trier

Trier An der Fachhochschule Trier haben 1500 Erstsemester ihr Studium begonnen.

(red) Rund 1500 Studienanfänger sind an der Hochschule Trier in das Wintersemester gestartet. Im Gegensatz zum fortan wieder in Präsenzform ausgerichteten Lehrbetrieb wurden die Erstsemester pandemiebedingt noch einmal digital willkommen geheißen. Live aus dem Hörsaal richteten die Präsidentin der Hochschule Trier, Prof. Dorit Schumann, gemeinsam mit dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Prof. Marc Regier, Kulturdezernent Markus Nöhl von der Stadt Trier und der Geschäftsführer des Studierendenwerkes, Andreas Wagner, Grüße an die Studierenden. „Es freut uns sehr, dass sich so viele Studierende für ein Studium bei uns an der Hochschule Trier entschieden haben. Nach herausfordernden Monaten der Pandemie freuen wir uns auf das nun wieder belebte Campusleben mit einem großen Anteil an Präsenzlehre und Miteinander“, so die Präsidentin.