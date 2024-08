Sommer in der City Bei Studis nachgefragt: Das sind eure liebsten Summer Spots in Trier (Video)

Okay, na gut. Statt Ibiza, Bali und Co. heißt es also: „Hey, Trier! Lass uns den Sommer zusammen verbringen!“. Um das Beste aus den verbleibenden Wochen herauszuholen, wollten wir von euch wissen, welches eure liebsten Summer Sports in der Stadt sind. Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet.