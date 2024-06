Sommersemester 2024 Sommerfest der Uni Trier und Co.: Diese Events sollten Trierer Studis nicht verpassen

Besonders an Erstis richten sich die „DiMiDo-ERSTI“-Stadtführungen, die vom Studierendenwerk angeboten werden und an mehreren Terminen im Juni und Juli stattfinden. Die nächste Tour ist am 20. Juni, los geht es um 17 Uhr. Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist an der Tourist-Info vor der Porta Nigra. Anmelden könnt ihr euch via E-Mail an events@studierendenwerk-trier.de.