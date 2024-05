Nicht nur für Super-Hirne Diese Stipendien können Studis in Trier ergattern

Vorab schon mal so viel: Die Uni und Hochschule haben ebenfalls einen Überblick erstellt, der euch bei der Suche helfen kann. Für Studierende der Universität findet außerdem am 6. Mai, 9 Uhr und am 14. Mai, 12 Uhr eine digitale Infoveranstaltung mit allen Informationen zum Bewerbungsablauf für ein Deutschlandstipendium statt.